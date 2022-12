Hoher Liquiditätsbedarf wegen Strommärkten

Axpo hat aktuell grossen Finanzierungsbedarf, weil der Strommarkt so volatil ist. Für den Stromhandel müssen Energieunternehmen an der europäischen Energiebörse Sicherheiten hinterlegen. Weil die Märkte sich bereits seit einem Jahr so stark bewegen und die Preise extrem angestiegen sind, haben sich die erforderlichen Sicherheiten vervielfacht. Das sorgt bei grossen Stromproduzenten wie Axpo für einen stark erhöhten Liquiditätsbedarf.