In einem Interview mit der «NZZ» sagte er, die Axpo habe die politische Sensibilität in Bezug auf hohe Vergütungen unterschätzt. «Es tut mir leid, dass sich die Leute so aufregen mussten», erklärte Brand. Zudem habe es die Axpo versäumt, besser zu kommunizieren, was ihre Geschäftstätigkeit umfasst. Brand betonte, dass die Vergütungen im Kontext der Geschäftsergebnisse betrachtet werden sollten. Die Axpo habe in den letzten fünf Jahren rund sieben Milliarden Franken Wert für die Aktionäre generiert, 700 Millionen Franken Steuern gezahlt und 1200 Arbeitsplätze geschaffen. Lediglich zwei Prozent des Gewinns würden aus dem Monopolgeschäft mit Schweizer Stromendkunden stammen.