40 Prozent des Stromverbrauchs geliefert

In der eigenen Stromproduktion konnten die in diesem Jahr noch höheren abgesicherten Preise einen negativen Mengeneffekt - unter anderem verursacht durch den ungeplanten Ausfalls des Kernkraftwerks Gösgen - mehr als wettmachen. Insgesamt lieferte Axpo in der Berichtsperiode rund 40 Prozent des in der Schweiz verbrauchten Stroms. Das AKW Gösgen ist seit dem 23. März 2026 wieder am Netz.