Der Vertrag zwischen Axpo Deutschland uns Siltronic hat eine Laufzeit von zehn Jahren, wie Axpo am Dienstag mitteilte. Axpo wird im Rahmen des Vertrags jährlich 60 GWh erneuerbare Energie aus Photovoltaik-Anlagen in Deutschland beziehen und an die beiden Produktionsstätten von Siltronic liefern. Dies entspreche dem Jahresverbrauch von mehr als 20'000 Haushalten in Deutschland und einer Einsparung von mehr als 25'000 Tonnen CO2-Emissionen jährlich. Lieferbeginn ist den Angaben zufolge 2024.