Unter der Leitung von Katja Stommel habe sich die Volkswind in drei Jahrzehnten zu einem führenden europäischen Windparkunternehmen entwickelt, heisst es in dem Communiqué. Bislang habe die Axpo-Tochter mehr als 90 Windparks mit einer Gesamtleistung von mehr als 1,6 Gigawatt realisiert. Der Rücktritt von Stommel erfolge auf eigenen Wunsch und sie werde sich künftig neuen Aufgaben im Family Office ihrer Familie widmen.