So tritt Katja Stommel per 1. November 2025 von ihren Posten zurück, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Ihre Nachfolge tritt Klaus Heckenberger an
Unter der Leitung von Katja Stommel habe sich die Volkswind in drei Jahrzehnten zu einem führenden europäischen Windparkunternehmen entwickelt, heisst es in dem Communiqué. Bislang habe die Axpo-Tochter mehr als 90 Windparks mit einer Gesamtleistung von mehr als 1,6 Gigawatt realisiert. Der Rücktritt von Stommel erfolge auf eigenen Wunsch und sie werde sich künftig neuen Aufgaben im Family Office ihrer Familie widmen.
Ihr Nachfolger Klaus Heckenberger war den Angaben zufolge zuletzt als Geschäftsführer der Eurowind Energy GmbH tätig. Er werde Anfang Oktober bei Axpo eintreten und die Verantwortung als Division Head Wind und CEO Volkswind per Anfang November übernehmen, heisst es.
Der Stromkonzern Axpo hatte Volkswind im Jahr 2015 übernommen. Im Jahr 2022 machte das Unternehmen aus Wind- und Solarenergie zwei eigenständige Geschäftsbereiche.
(AWP)