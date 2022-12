"Wir betreiben unsere Wasserkraftwerke mit Konzessionen, die uns die Standortkantone und -gemeinden gewähren. Viele von diesen Konzessionen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wohl an diese zurückfallen. Unsere Kernreaktoren werden ebenfalls irgendwann abgestellt werden. Wir werden also viel weniger Strom produzieren", sagte Verwaltungsratspräsident Tom Sieber in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag".