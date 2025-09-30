Mit dem Neuzugang steigt die Zahl der ETF-Emittenten an der SIX auf 33 mit insgesamt 2093 Produkten, wie die Börse am Dienstag mitteilte. Der von Axxion angebotene 'Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value' bildet den gleichnamigen Index ab, der 25 global tätige Unternehmen beinhaltet.