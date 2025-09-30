Mit dem Neuzugang steigt die Zahl der ETF-Emittenten an der SIX auf 33 mit insgesamt 2093 Produkten, wie die Börse am Dienstag mitteilte. Der von Axxion angebotene 'Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value' bildet den gleichnamigen Index ab, der 25 global tätige Unternehmen beinhaltet.
Axxion ist eine unabhängige Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Sie legt für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Initiatoren Private-Label-Fonds oder ETFs in Deutschland, Luxemburg oder Liechtenstein auf.
Insgesamt wurden im laufenden Jahr bisher 241 neue ETFs bei SIX Swiss Exchange kotiert. Der Handelsumsatz erreichte bis Ende September 87,6 Milliarden Franken, ein Anstieg von knapp 54 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.
(AWP)