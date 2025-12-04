Somit sind es für einmal die Babyboomer von Vanguard und nicht die «Degens», welche nach der Kurskorrektur als erste zugegriffen haben. Der Begriff «Degen Trader» bezeichnet einen risikofreudigen Kryptowährungshändler, der spekulativ handelt und dabei wenig bis gar keine Recherche betreibt. Oftmals orientiert er sich an Hype und Social-Media-Trends, anstatt an fundamentalen Analysen. Der Begriff ist eine Kurzform von «degeneriert» und stammt aus der Glücksspielwelt, wird aber in der Krypto-Community auch als Ausdruck von Kameradschaft verwendet.