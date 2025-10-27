Mit der Kurszielanpassung und der Hochstufung reiht sich die Deutsche Bank ins Mittelfeld der Analystenstimmen ein, währen Jefferies das Schlusslicht macht. Die insgesamt zwölf bei Bloomberg erfassten Analysten vergeben ein durchschnittliches Kursziel von 78 Franken. Davon empfehlen sieben die Titel zum Kauf, vier zum Halten und einer zum Verkauf.