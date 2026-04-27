Bachem hat eine revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Franken mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. Zusätzlich besteht eine nicht verbindliche Option, die Kreditlinie um 150 Millionen Franken zu erhöhen.
Die Kreditfazilität wurde mit der UBS Switzerland AG als Lead Arranger und Agent und einem Konsortium aus in- und ausländischen Banken syndiziert, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Die Finanzierung soll die Umsetzung strategischer Wachstumsinitiativen unterstützen und bestehende bilaterale Kreditlinien refinanzieren.
(AWP)