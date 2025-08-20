Damit wird CEO Thomas Meier von seinem Doppelmandat entlastet. Er hatte seit September 2023 zusätzlich zu seiner Aufgabe als CEO auch die COO-Funktion ausgeübt. Van Hees stiess 2024 von der Pharma Resource Group zu Bachem und war bisher COO für Europa. Davor hatte er während mehr als 25 Jahren Führungspositionen bei Johnson & Johnson und Janssen inne.