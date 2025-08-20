Hans Van Hees übernimmt per 1. September 2025 die Rolle des Chief Operations Officer (COO) und wird Mitglied der Konzernleitung, wie Bachem am Mittwoch mitteilte.
Damit wird CEO Thomas Meier von seinem Doppelmandat entlastet. Er hatte seit September 2023 zusätzlich zu seiner Aufgabe als CEO auch die COO-Funktion ausgeübt. Van Hees stiess 2024 von der Pharma Resource Group zu Bachem und war bisher COO für Europa. Davor hatte er während mehr als 25 Jahren Führungspositionen bei Johnson & Johnson und Janssen inne.
(AWP)