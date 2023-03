Das Unternehmen hatte die Kapitalerhöhung am Donnerstagabend angekündigt. Die frischen Mittel aus der Platzierung sollen in die Wachstumspläne von Bachem fliessen. So sollen mit dem frischen Geld die Kapazitäten an verschieden Standorten ausgeweitet werden, ein Teil fliesst auch in den geplanten Produktionsstandort Sisslerfeld/Eiken, der Ende des Jahrzehnts den Betrieb aufnehmen soll.