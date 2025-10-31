Per Anfang 2026 tritt Anne-Kathrin Stoller die Nachfolge von Thomas Meier als CEO an. Mit Stoller werde Bachem von einer erfahrenen und kompetenten Nachfolgerin aus den eigenen Reihen weitergeführt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Sie ist seit 2006 bei Bachem tätig und leitet derzeit das US-amerikanische Geschäft. Zuvor war sie unter anderem Leiterin Business Development & Sales Europa sowie Chief Marketing Officer und damit bereits Mitglied der Konzernleitung.