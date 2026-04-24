Die Anlage ist für die Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden im grossen Massstab ausgelegt und soll die wachsende Nachfrage aus der Pharma- und Biotechbranche abdecken.

Allein im Geschäftsjahr 2025 investierte der Pharmazulieferer 332,6 Millionen Franken in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten, wie Bachem am Freitag mitteilte. Bachem bezeichnet den Standort Bubendorf als zentral für seine Entwicklung und den weiteren Ausbau der Fertigung.

(AWP)