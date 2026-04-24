Die Anlage ist für die Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden im grossen Massstab ausgelegt und soll die wachsende Nachfrage aus der Pharma- und Biotechbranche abdecken.
(AWP)
Bachem hat in Bubendorf das Gebäude K eingeweiht und damit die industrielle Produktion moderner Wirkstoffe ausgebaut.
Die Anlage ist für die Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden im grossen Massstab ausgelegt und soll die wachsende Nachfrage aus der Pharma- und Biotechbranche abdecken.
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