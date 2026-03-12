Dabei spielte allerdings ein positiver Sondereffekt von 16,1 Millionen Franken rein. Dieser fiel laut Bachem im Zusammenhang mit der Standortentwicklung Sisslerfeld sowie dem Verkauf eines Gebäudes in den USA. Bereinigt um den Effekt lag die Betriebsgewinnmarge bei 28,6 Prozent - was auch in etwa dem AWP-Konsens entsprach.