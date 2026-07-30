Richtig Gas geben will der Hersteller von Pharmawirkstoffen in der zweiten Jahreshälfte, wenn die neuen Produktionsanlagen voll in Betrieb sind. Der Umsatz stieg von Januar bis Juni 2026 um 4,3 Prozent auf 326,4 Millionen Franken, wie Bachem am Donnerstag mitteilte. Währungseffekte kosteten 3 Prozentpunkte - in lokalen Währungen wären die Verkäufe um 7,3 Prozent in die Höhe geklettert.