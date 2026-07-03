Der Peptidhersteller Bachem hat zusammen mit dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk neue umweltfreundlichere Lösungsmittel für die Peptidproduktion entwickelt. Ziel ist es, den Einsatz der als gesundheitsschädlich eingestuften Standardlösungsmittel DMF, DCM und NMP in der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) zu reduzieren oder zu ersetzen.