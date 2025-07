Auf dem Weg dorthin rechnet Bachem für das Jahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von neu 13 bis 18 Prozent in Lokalwährungen. Bis dato hatte Bachem plus 10 bis 15 Prozent in Aussicht gestellt. Die EBITDA-Marge in Lokalwährungen soll in 2025 «im hohen Zwanzigerbereich» liegen.