Bachem setzte 577,3 Millionen Franken um - 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen hätte das Plus 12,8 Prozent betragen. Im ersten Halbjahr war Bachem in Lokalwährungen noch um 5,3 Prozent gewachsen.