Auch der Jobmarkt gerät unter Druck. Die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg stieg von 3,9 Prozent im Januar 2023 ‌auf 4,8 Prozent im Januar 2026. Ökonomen zufolge wird der wahre Zustand durch «Horten von Arbeitskräften» noch verschleiert: Unternehmen halten aus Angst vor künftigem Fachkräftemangel an Personal fest, obwohl die Nachfrage schwach ist. «Die Mitarbeiter, die ich hier angelernt habe, die kann ich nicht ersetzen», betont Dostech-Chef Braun. Die Zahl der offenen Stellen im Land ist zu 2022 um 30 Prozent gefallen. Bis 2030 sollen allein in der Autoindustrie 14.000 Jobs ​wegfallen. «Die Lage ist sehr ​angespannt», sagt Barbara Resch, Landeschefin der Gewerkschaft IG Metall. Zulieferer hätten viel in Elektromobilität investiert. «Jetzt kommt die ⁠Nachfrage nicht, und irgendwann geht ihnen finanziell einfach die Luft aus.»