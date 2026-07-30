Nach ‌einem unerwartet ⁠starken ersten Halbjahr soll der bereinigte Betriebsgewinn im ⁠laufenden Jahr um zehn bis zwölf Prozent steigen, wie der ‌britische Rüstungskonzern BAE Systems am Donnerstag ‌mitteilte. Zuvor war BAE von ​einem Plus von neun bis elf Prozent ausgegangen. Auch beim Umsatz rechnet das Unternehmen nun mit einem stärkeren Wachstum von acht bis zehn Prozent. ‌Im ersten Halbjahr kletterte der Betriebsgewinn um elf Prozent auf 1,7 Milliarden Pfund und übertraf damit die ​Analystenerwartungen.