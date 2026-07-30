Nach einem unerwartet starken ersten Halbjahr soll der bereinigte Betriebsgewinn im laufenden Jahr um zehn bis zwölf Prozent steigen, wie der britische Rüstungskonzern BAE Systems am Donnerstag mitteilte. Zuvor war BAE von einem Plus von neun bis elf Prozent ausgegangen. Auch beim Umsatz rechnet das Unternehmen nun mit einem stärkeren Wachstum von acht bis zehn Prozent. Im ersten Halbjahr kletterte der Betriebsgewinn um elf Prozent auf 1,7 Milliarden Pfund und übertraf damit die Analystenerwartungen.
Das Unternehmen profitiert von steigenden Rüstungsausgaben seiner Kunden in der Nato und im Nahen Osten angesichts der Kriege in der Ukraine und im Iran. «Die globale Bedrohungslage bleibt sehr volatil, und die Regierungen reagieren darauf mit anhaltenden Erhöhungen ihrer Verteidigungsbudgets», erklärte Konzernchef Charles Woodburn. Der Auftragsbestand hat sich seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 auf 84 Milliarden Pfund fast verdoppelt. Im ersten Halbjahr sammelte BAE neue Aufträge im Volumen von 16,4 Milliarden Pfund ein.
(Reuters)