Grund sei, dass die Batterieherstellerin gegen die Marktmissbrauchsverordnung sowie das Wertpapierhandelsgesetz verstossen habe, teilte die Bafin mit. Demnach hatte Varta eine Insiderinformation nicht unverzüglich bekanntgegeben und zudem den Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2024 nicht veröffentlicht. Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich auf Anfrage nicht dazu äussern.