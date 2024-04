Die Finanzaufsicht Bafin hat bei der Bank Julius Bär Deutschland AG Mängel in Teilen der Geschäftsorganisation festgestellt. «Betroffen waren vor allem IT-Prozesse in der Risikosteuerung und im Risikocontrolling, sowie der Risikotragfähigkeit des Instituts», hiess es in einer Mitteilung der Behörde vom Dienstag. Das Institut verstosse damit gegen die Vorgaben des Kreditwesengesetzes zu einer ordnungsgemässen Geschäftsorganisation. Die Behörde habe nun angeordnet, dass die Mängel beseitigt würden. Eine Sprecherin von Julius Bär in Zürich wollte sich zu der Bafin-Mitteilung vorerst nicht äussern.