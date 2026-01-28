Sorgen bereitet den Aufsehern unter anderem die ​schwächelnde deutsche Wirtschaft. Mit der steigenden Zahl an Unternehmensinsolvenzen nehme der ‌Anteil notleidender Kredite in den Bilanzen der Banken zu. «Es ‍bleibt auch das Risiko, dass die Märkte die Rolle des US-Dollars als globale Leitwährung infrage stellen», sagte ​Branson. Hinzu kämen die drastischen Versuche, Institutionen zu politisieren. Dies könnte zur Folge haben, dass die internationale Kooperation im Krisenfall möglicherweise nicht wie in der Vergangenheit funktioniere. «Wir leben in einer Welt, ‌die sich immer mehr deglobalisiert», resümierte der Behördenchef. Wenn ⁠es angesichts der globalen Unsicherheiten mit dem Marktoptimismus ‌so weitergehe, «muss es irgendwann knallen».