Die versiegelten Flächen in den Städten könnten bei Starkregen kaum Wasser aufnehmen. Etwa die Hälfte der Hochwasserschäden gehe heute darauf zurück. Zudem kühle es in urbanen Gebieten nachts kaum mehr ab, was die Gesundheit der Bevölkerung belaste. «Ich persönlich bin kein grosser Fan von Klimaanlagen. Mit Jalousien und Vorhängen kann man punkto Kühlung bereits viel erreichen», sagte die Bafu-Direktorin weiter.