Die GDL hatte für einen Verzicht auf Streiks, ein neues und verbessertes Angebot der Bahn gefordert. Die Bahn wiederum hatte am Wochenende neue Verhandlungen auf Grundlage eines von Moderatoren in der letzten Verhandlungsrunde ausgearbeiteten Konzepts angeboten. Der GDL reicht das nicht. Sie hatte weitere Streiks in Aussicht gestellt und will diese auch nicht mehr mit der sonst üblichen Vorlaufzeit von 48 Stunden ankündigen. Die Bahn kann so kaum noch einen Notfahrplan aufstellen.