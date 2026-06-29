Die 2012 als ​interne Abteilung gegründete Sparte wird inzwischen unabhängig ​geführt, Baidu hält jedoch weiterhin ​die Mehrheit. Kunlunxin beliefert hauptsächlich den Mutterkonzern, baut aber seit zwei ‌Jahren sein externes Geschäft aus. So ist der Internetriese Tencent Insidern zufolge Kunde, während der TikTok-Eigentümer ByteDance den ​Einsatz ​der Chips erwägt. Der Börsengang ⁠fällt in eine Phase, in ​der die Regierung in ⁠Peking im Zuge der Rivalität mit den USA ‌die technologische Unabhängigkeit des Landes vorantreibt und gezielt heimische KI- und Chip-Unternehmen fördert. Dies beschert ‌dem chinesischen Markt für Technologie-Börsengänge das stärkste ​Jahr seit 2023.