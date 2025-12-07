Kunlunxin reiht sich damit in eine Welle chinesischer Chip-Unternehmen ein, die an die Börse streben. Die Nachfrage nach Aktien aus der Branche ist gross. So hatten die Papiere des auf Grafikprozessoren spezialisierten Herstellers Moore Threads bei ihrem Börsendebüt in Shanghai am Freitag mehr als das Fünffache ihres Ausgabepreises erreicht. Zudem wird in den kommenden Wochen der Börsengang von MetaX erwartet. Laut einer Reuters-Meldung vom Juni plant auch das Unternehmen Biren Technology einen Börsengang in Hongkong.