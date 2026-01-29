Auch die eingeleiteten globalen Restrukturierungskosten hätten das Ergebnis unterstützt, hiess es weiter. Der freie Cashflow für das vergangene Jahr hat sich laut den Angaben voraussichtlich auf -34 Millionen Euro verbessert nach -776 Millionen im Vorjahr. Auch die Verschuldung habe auf 798 Millionen reduziert werden können.