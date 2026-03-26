Nach einem durch Sanierungsmassnahmen geprägten Vorjahr sieht Bajaj im neuen Geschäftsjahr eine deutliche Verbesserung. «Bereits Stand heute konnten wir mehr als doppelt so viele Motorräder verkaufen als im ersten Quartal des Vorjahres», lässt sich Bajaj-Chef Gottfried Neumeister in einer Mitteilung vom Donnerstag zitieren. Fortschritte habe es auch beim Abbau der Lagerbestände gegeben. Die Belebung der Geschäfte habe dabei schon in der zweiten Jahreshälfte 2025 eingesetzt.