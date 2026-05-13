Auf Stufe EBITDA gelang es dem an der SIX kotierten Unternehmen aus Österreich die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: Der EBITDA belief sich auf 5,5 Millionen Euro nach einem Minus von 55,8 Millionen im Vorjahresquartal. Beim EBIT resultierte noch immer ein Minus von 26,1 Millionen Euro nach minus 91,6 Millionen. Unter dem Strich blieb ein Verlust von 35,1 Millionen Euro, nach minus 100 Millionen im Vorjahr.