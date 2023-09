Die Ökonomen von BAK Economics passen ihre BIP-Prognosen für die Schweiz für das laufende Jahr wieder etwas nach oben an, senken sie aber für das kommende Jahr. Insgesamt erwarten die Ökonomen weiterhin ein wirtschaftlich schwaches zweites Halbjahr 2023 und eine sehr zögerliche Erholung für 2024, so die BAK in ihrem am Dienstag publizierten monatlichen Konjunktur-Update.