Verdopplung bei Inflation

Bei der Inflation erwarten die Experten nun für 2026 einen Wert von 0,6 statt 0,3 Prozent. Der Anstieg bleibe damit zwar weit unter dem Auslandsniveau, die Veränderung sei aber für Schweizer Verhältnisse spürbar - insbesondere über höhere Energie- und Importpreise. Zweitrundeneffekte seien zudem nicht auszuschliessen.