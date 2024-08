Denn der grösste Reibungspunkt sei oft die Höhe der Abgabe an die Eltern. «Der Lohn gehört grundsätzlich den Lernenden. Darum muss man eine gegenseitige Einigung treffen», sagt Frei. Während des ersten und zweiten Lehrjahres empfiehlt Budgetberatung Schweiz nur kleinere Abgaben. Vor allem, weil die Jugendlichen schon eigene Kosten übernehmen. In den Beispielen der Budgetberatung bleiben am Ende nur Beträge zwischen 0 und 60 Franken übrig. Höher sollte die Abgabe nicht unbedingt sein.