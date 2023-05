Dies kündigte Japan, das derzeit den Vorsitz der Gruppe der sieben führenden Industriestaaten innehat, am Freitag an. Bei ihrem Gipfeltreffen am vergangenen Wochenende hatten sich die Staats- und Regierungschefs der G7 auf die Einrichtung eines sogenannten "Hiroshima-KI-Prozesses" geeinigt. Dort sollen Standards für vertrauenswürdige KI entwickelt werden, die im Einklang mit den gemeinsamen demokratischen Werten stehen sollen.