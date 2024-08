«Bally ist eine der grossen, traditionsreichen Luxusmarken der Welt», lässt sich Regent-Gründer und -Geschäftsführer Michael Reinstein in der gemeinsamen Mitteilung zitieren. Laut JAB-Chef Joachim Creus habe Bally in den letzten Jahren «eine bedeutende operative und kreative Entwicklung durchlaufen». So habe die Marke etwa kürzlich ihre internationale Strategie angepasst.