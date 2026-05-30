Das Schweizer Unternehmen setzt auch bei den Läden den Rotstift an. Die vier Stores in Luzern, Basel, Lugano und Lausanne werden geschlossen. Das Geschäft am Grendel in Luzern ist bereits geräumt, die Schaufenster sind leer. Vier Angestellte haben die Kündigung erhalten. In Basel haben ebenfalls alle Bally-Angestellten den blauen Brief erhalten. Blick weiss zudem: Auch die noble Filiale an der Einkaufsmeile Rue du Rhône in Genf ist Geschichte.