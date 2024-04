Künftige Optionen

Die Baloise könnte gemäss Locher ihre bereits grosszügige Ausschüttungspolitik gar noch freundlicher gestalten, auch weil weniger Geld in Innovationen investiert werden soll. Zugleich könnte die Gesellschaft wieder vermehrt als Übernahmekandidat gehandelt werden. In den letzten Jahren wurden etwa der aktivistische Investor Cevian sowie Versicherungskonzerne wie Generali oder Allianz in Börsenkreisen als Käufer ins Feld geführt.