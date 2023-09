Zwar seien die Zahlen unter dem neuen Rechnungslegungsstandard etwas schwieriger zu verstehen, es sähe aber dennoch so aus, als ob die Baloise die Erwartungen verfehlt habe, schreibt Vontobel-Experte Simon Foessmeier. Insbesondere im Bereich Lebensversicherung habe das Unternehmen deutlich weniger verdient als im Vorjahr und auch weniger, als am Markt erwartet worden war. Die Aussagen des Managements deutet der Experte so, als ob der neue CEO bereits Korrekturmassnahmen anpeile und Kostensenkungen anstrebe.