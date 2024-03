Die Aktien der Baloise sind am Dienstag tiefer in den Handel gestartet. Der Versicherer hat mit den Ergebnissen des vergangenen Jahres die Vorgaben der Analysten verfehlt, hat aber die Dividende wie in etwa am Markt erwartet erhöht. Beim angekündigten Strategiewechsel warten die Experten noch Details, die vom Unternehmen im September kommuniziert werden.