Die Kapitalaufnahme soll noch im ersten Quartal 2025 über die Bühne gehen, wie es in Mitteilung vom Donnerstag hiess. Mit dem Geld will die Stiftung laut den Angaben ein bestehendes Portfolio mit renditestarken Mehrfamilienhäusern und tiefer Mietausfallrate sowie mit Ertragssteigerungspotential zukaufen. Mit diesem Zukauf solle die geographische Diversifikation des gesamten Portfolios an beliebten Wohnlagen vorangetrieben werden.