Die Bank weist dabei einen um ein Viertel auf 25,3 Millionen Franken gestiegenen Geschäftserfolg aus. Während der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft leicht auf 47,0 Millionen Franken zurückging, stieg der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um beinahe ein Drittel auf 15,4 Millionen. Zugleich sank der Geschäftsaufwand um knapp 2 Prozent auf 40,3 Millionen.