Carsten Stolz war seit 2002 in verschiedenen Funktionen auf Gruppenebene und im operativen Geschäft für die Baloise tätig, wie diese am Mittwoch mitteilte. Er will neue berufliche Herausforderungen wahrnehmen.

Am kommenden Freitag wird die Fusion der beiden Versicherer Baloise und Helvetia vollzogen.

(AWP)