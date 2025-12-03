Carsten Stolz war seit 2002 in verschiedenen Funktionen auf Gruppenebene und im operativen Geschäft für die Baloise tätig, wie diese am Mittwoch mitteilte. Er will neue berufliche Herausforderungen wahrnehmen.
Der Finanzchef des Versicherers Baloise, Carsten Stolz, wird das Unternehmen per Ende Jahr verlassen.
Carsten Stolz war seit 2002 in verschiedenen Funktionen auf Gruppenebene und im operativen Geschäft für die Baloise tätig, wie diese am Mittwoch mitteilte. Er will neue berufliche Herausforderungen wahrnehmen.
(AWP)
