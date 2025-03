Spekulationen über ein Zusammengehen der beiden Versicherer hatten in der Vergangenheit wiederholt die Runde gemacht. Für neuen Gesprächsstoff sorgte an der Börse zudem der Einstieg von Cevian im Mai 2024. Unter dem Druck des aktivistischen Investors aus Schweden hat Baloise angekündigt, dass es rentabler werden und künftig mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten will. Cevian wird bei der Generalversammlung am 25. April in den Baloise-Verwaltungsrat einziehen. Bislang hat sich der Investor aber nicht zu seinen konkreten Absichten bei dem Versicherer geäussert. Der Konzernchef des deutlich grösseren Konkurrenten Zurich, Mario Greco, hatte jüngst in einem Zeitungsinterview gesagt, dass er sich Baloise ansehen wolle, sollte das Unternehmen verfügbar sein. Seines Wissens nach stehe der Versicherer aber nicht zum Verkauf, schränkte Greco ein.