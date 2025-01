Rendite steigern

Mit Blick auf die Profitabilität will Baloise die Eigenkapitalrendite in den kommenden Jahren von zuletzt unter 10 Prozent in den Bereich von 12 bis 15 Prozent führen und so für «alle Anspruchsgruppen nachhaltig Wert schaffen», wie Müller sagte. Das Angebot an die Aktionäre laute: Bis Ende 2027 kumuliert über 2 Milliarden Franken an Barmitteln generieren und mit Dividenden und Aktienrückkäufen mindestens 80 Prozent der Barmittel ausschütten.