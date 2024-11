Knapp gehaltene Geschäftsvolumen

Das Geschäftsvolumen der Baloise-Gruppe ging in den ersten neun Monaten 2024 derweil um 0,7 Prozent auf 6,89 Milliarden Franken zurück. In Lokalwährungen resultierte allerdings ein kleines Plus von 0,3 Prozent. Die Versicherungsgruppe zählt ausser der Schweiz auch Deutschland, Luxemburg und Belgien zu ihren Kernmärkten. Das Geschäftsvolumen lag leicht unter den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten.