Der Immobilienfonds Baloise Swiss Property Fund (BSPF) hat im Geschäftsjahr 2024/25 einen Nettoertrag je Anteil von 3,11 Franken erwirtschaftet. Davon sollen unverändert 3,10 Franken je Anteil ausgeschüttet werden. Die Ausschüttungsquote beträgt damit 99,8 Prozent, teilte die Fondsleitung am Donnerstag mit. Ferner habe man im Berichtsjahr die Mietausfallrate um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent gesenkt.
Bei vollständiger Vermietung aller Liegenschaften hätte der Fonds einen Soll-Mietertrag von 49,6 Millionen Franken erzielen können. Das sind 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das liege an Zukäufen und Neuvermietungen.
Eine im August 2025 durchgeführte Kapitalerhöhung über knapp 154 Millionen Franken sei auf grosses Interesse gestossen, hiess es weiter. Die Mittel seien für den Kauf von elf Liegenschaften von der Baloise Leben verwendet worden.
Den Wert des gesamten Immobilienportfolios mit 91 Einheiten beziffert der Swiss Property Fund auf 1,34 Milliarden Franken.
