Der Immobilienfonds Baloise Swiss Property Fund (BSPF) hat im Geschäftsjahr 2024/25 einen Nettoertrag je Anteil von 3,11 Franken erwirtschaftet. Davon sollen unverändert 3,10 Franken je Anteil ausgeschüttet werden. Die Ausschüttungsquote beträgt damit 99,8 Prozent, teilte die Fondsleitung am Donnerstag mit. Ferner habe man im Berichtsjahr die Mietausfallrate um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent gesenkt.