Positive Aussichten

Wie in den Vorjahren will der Fonds auch in Zukunft das Portfolio durch Akquisitionen vergrössern und qualitativ verbessern. Gleichzeitig sollen die Bestandsliegenschaften weiter entwickelt werden. Wegen der demografischen Entwicklung dürfte die Nachfrage nach Wohnraum weiterhin robust bleiben. Dies sei positiv für die zukünftige Entwicklung des Fonds, heisst es weiter.