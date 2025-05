Die Soll-Mietzinseinnahmen seien im ersten Halbjahr um knapp 14 Prozent auf 24,34 Millionen Franken gestiegen, teilte der Immobilienfonds Baloise Swiss Property Fund (BSPF) am Donnerstag mit. Diese Steigerung resultiere hauptsächlich aus Zukäufen, die im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung im Jahr 2024 realisiert worden seien. Zudem habe die Mietausfallrate weiter reduziert werden können und betrage per Ende März 2025 noch 2,9 Prozent. In der Vorjahresperiode waren es laut weiteren Angaben noch 3,2 Prozent der Soll-Mietzinseinnahmen.