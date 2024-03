Wie die Neuausrichtung aussehen soll, das will die Baloise im September an einem Investorentreffen darlegen, wie es am Dienstag hiess. Klar ist laut Konzernchef Michael Müller aber: «Die Baloise wird keine neuen Akquisitionen zum Ökosystemansatz tätigen und den Fokus auf das Kerngeschäft legen.»